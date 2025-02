DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves kihlumisest: elus tuleb sädemeid ikka leida

Kas elukaaslastel oligi plaanis Otepää MK eel just kihlumisest teatada? „Võib-olla natukene oli,“ kostis Ilves alustuseks ja jätkas: „Suurem mõte oli tegelikult selles, et kihlusime aastavahetusel, aga oleme kogu aeg reisidel ära olnud. Esmaspäeval saime lõpuks käia fotograafi juures ja kuna pildid vahepeal välja tulid, mõtlesime, et miks mitte juba üles panna.“