Kaks Flora jalgpallurit siirdusid Austria kõrgliigaklubisse

Lisaks nendele liitus LASK-iga endine FC Flora poolkaitsja Jaanika Volkov, kes seni kuulus Šveitsi klubi Genfi Servette´i ridadesse.

„Olen alati tahtnud ja unistanud, et saaksin olla profijalgpallur ja mängida välismaal. Kui selline pakkumine jaanuari keskel tuli, siis võtsin selle vastu. Mul on hea meel, et saan häid ja väljakutsuvaid treeninguid ning mänge ja kindlasti ka kogemust, millest võib tulevikus kasu olla,“ ütles Teern Flora pressiteate vahendusel. „Tahan tänada treenereid, klubi ja tiimikaaslaseid koos oldud aja eest! Soovin FC Flora naiskonnale edu ja loodan, et nad saavutavad endale seatud eesmärgid,“ lisas ta.

„Mul on hea meel liituda LASK-i naiskonnaga. Tunnen, et praegu on õige hetk keskkonnavahetuseks ning siinne liiga on mulle kindlasti ka individuaalset väljakutset pakkuv. Võistkond ning treenerid on jätnud hea mulje ning usun, et suudame koos klubi poolt seatud eesmärgid täita,“ rääkis Räämet. „Tahan tänada FC Florat, nii staffi kui ka mängijaid, kes on olnud alati toetavad ning loonud oma professionaalse suhtumisega tingimused selle sammu tegemiseks!“

Jaanika Volkov siirdus Austriasse laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliigas mängivast Servette’ist. „Ootan põnevusega uut ülesannet. Tahan areneda isiklikus plaanis ning hoida LASK-i Austria kõrgliigas,“ ütles 19-aastane Volkov.

FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg rõõmustas, et perspektiivikate noormeeste kõrval saavad võimaluse end tugevates välisklubides proovile panna ka klubi naisjalgpallurid.

„Soovin neile kõigile palju edu ja tuult tiibadesse! Loodan väga, et meie tublide neidude läbimurre innustab teisi vutitüdrukuid senisest veelgi innukamalt harjutama ning samuti uusi huvilisi jalgpallitrenni tulema,“ sõnas ta.

20-aastane Teern on FC Kuressaare kasvandik ja liitus FC Floraga 2020. aastal. Viimasel hooajal mängis ta rohevalgete eest Naiste Meistriliigas 26 mängus ja lõi 22 väravat. Eesti koondist on ta esindanud 12 mängus ja löönud kaks väravat.