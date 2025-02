Otepää võõrustab märtsis laskesuusatamise IBU karikasarja finaaletappi

Võistluste esimesel nädalal ehk hooaja eelviimasel etapil on Otepääl kavas sprint, jälitussõit ja ühisstardist sõit, teisel nädalal ehk hooaja viimasel etapil lühike individuaaldistants, sprint ja segateatesõidud.

„IBU karikasarja näol on sisuliselt tegemist maailmakarikasarja satelliitsarjaga, kus võistleb peamiselt A-koondiste järelkasv. Näiteks Norra esindajate seast leiab aga ka tõelisi tipptegijaid, kellest mitmed on maailmakarikasarjas poodiumile kerkinud,“ ütles võistluskomitee esimees Hillar Zahkna pressiteate vahendusel.

Sarnaselt kahevõistluse maailmakarikaetapiga on ka IBU karikasarja korraldamisel suurimaks väljakutseks lumi. „Tehvandi Spordikeskus on teinud miinuskraadide saabudes väga head tööd ning tootnud nii öösel kui päeval radadele ja staadionile lund,“ ütles Zahkna.

Ta lisas, et kuna IBU karikasarja võistlused toimuvad märtsis ja temperatuurid võivad jälle plussi tõusta, siis on oluline piisav lumetagavara, millega saaks vajadusel radasid ja staadioni parandada.

„Teekonnal 2027. aastani on iga vaheetapp oluline. Läbi erinevate rahvusvaheliste laskesuusatamise võistluste korraldamise oleme saanud tugevdada korraldusmeeskonna ja partnerite koostööd, testida uusi lahendusi ning teha ära vajalikud investeeringud,“ ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol. Tehvandi Spordikeskus on panustanud muuhulgas lasketiiru ja radadesse, teleülekannete tagamise võimekusse ja uue multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitusse.

IBU karikasarja võistlused Otepääl on kõigile pealtvaatajatele tasuta. „Pealtvaatajatel on iga võistluse atmosfääri kujundamisel võtmetähtsusega roll. Ootame kõiki fänne sportlastele kaasa elama, et panna üheskoos võimas punkt meeldejäävale laskesuusatamise hooajale,“ ütles Nigol. Võistluseid saab jälgida nii tribüünilt kui rajalt.