KUULA | Doping, vigastused ja motivatsioon. Heiki Nabi räägib, kuidas tulla tagasi ka siis, kui kõik näib kadunud

Esimese episoodi külaliseks on Eesti maadleja Heiki Nabi, kes räägib ausalt ja avameelselt oma sportlaskarjääri raskematest hetkedest. Saates arutatakse, kuidas erinevad vigastused sportlase nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele mõjuvad ning kuidas ta on oma pika karjääri jooksul õppinud valu ja kahtlustega toime tulema. Nabi jagab ka oma mõtteid eesmärkide seadmisest ja sellest, kuidas ka kõige raskemal ajal motivatsiooni säilitada.

Muidugi ei saa mööda minna ka palju kõneainet pakkunud dopinguteemast. Nabi avab, kuidas dopingusüüdistus ja sellele järgnenud võistluskeeld on teda inimesena muutnud, milliseid õppetunde ta sellest kaasa võtab ning kuidas see on mõjutanud tema suhtumist nii sporti kui ka igapäevaellu. Ta jagab ka isiklikke kogemusi sellest, kuidas tippsportlasena peab isegi poes toidukorvi valides olema ettevaatlik, et mitte sattuda keelatud ainete lõksu.

Lisaks räägib Nabi, milliseid vaimseid võtteid ta on kasutanud, et raskustega toime tulla, kuidas avalikkuse surve on tema mõtlemist mõjutanud ja milline on elu siis, kui sportlane peab oma identiteedi sisuliselt uuesti üles ehitama. „Pea võit“ avasaade on sügav ja inspireeriv vestlus sellest, kuidas sportlase suurimad võitlused ei pruugi alati toimuda matil, vaid hoopis tema enda mõtetes ja hoiakutes.