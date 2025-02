Cronimet liiga põhiturniir kulmineerub tabelitippude duelliga Pärnus, selguvad veerandfinaalpaarid

Tartul on tabelis koos 40 punkti, Pärnul 37. Kolmas on 25 punktiga Robežsardze/Riia, neljas 23 punktiga Võru Barrus, viies 21 punktiga Jekabpilsi Luši, kuues 17 punktiga Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikool ja seitsmes 14 punktiga Selver x TalTech.

Põhiturniiri võitja pääses otse poolfinaali, veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus. Veerandfinaalidega tehakse algust järgmisel nädalal.

„Selge see, et meil pole põhjust vahetusmeestega peale minna, eelmine nädalavahetus (kus seda tehti-toim) oli meil sellega selge plaan, mis ei mänginud aga nii välja nagu lootsin. Nüüd on veel viimane põhiturniiri mäng jäänud, mis on ka kodumäng ja läheme täiega peale. Tabeliseis ei peegelda kindlasti Selveri hetkeseisu, neil on kvaliteeti ja nad on paremuse poole liikunud,“ teab peatreener.