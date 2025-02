Ott Tänak on Rootsi MM-etapi eel optimistlik

„Monte oli sel aastal üllatusi täis ja olime raskustes, et muutuvates tingimustes uute rehvidega kohaneda. Sama probleem on muidugi ka Rootsis, kuid kuna rehvivalik puudub, siis peame lihtsalt sõitmisele keskenduma,“ lausus Tänak, kes hooaja avaetapil Monte Carlos sai viienda koha.

Seega on eestlasel talveralliks ka hea stardipositsioon, sest ta saab Elfyn Evansi, Adrien Fourmaux ja Kalle Rovanperä järel rajale neljandana.

„Stardipositsioon on Rootsis võtmetähtsusega, eriti mõne katse teisel läbimisel, aga kõige tähtsam on muidugi auto kiirus ja jõudlus. Meil oli detsembris üks testipäev ja teine nüüd pärast Monte-Carlot ning siiani on kõik hästi läinud. Meid ootavad ees suured väljakutsed, kuid oleme motiveeritud ja loodame suurt mängu mängida,“ sedastas Tänak.