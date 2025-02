UFC superstaaride teine vastasseis kütab taas kirgi. Sel korral keskendutakse ohtlikule bakterile

Du Plessise ja Stricklandi jaoks on see teine omavaheline matš. Esmakordselt kohtuti mullu 20. jaanuaril. Toona tuli meistrivöö omanikuna ringi Strickland. Kohtuniku napi häälteenamusega jäi peale du Plessis, kellele anti võit 47:48, 48:47, 48:47. Augustis kaitses du Plessis meistrivööd Israel Adesanya vastu, kelle ta alistas neljanda raundi alistusvõttega. Strickland sai kaotuse järel uuesti ree peale 1. juunil. Napi häälteenamustega teenis ta võidu Paulo Costa üle. Nimetatud võidud lõid eelduse, et du Plessis ja Strickland saaksid minna teistkordselt vastamisi. Sarnaselt esimesele korrale on sõnasõda võtnud ootamatult suured mõõtmed.