EOK president Kersti Kaljulaid kritiseeris Mehis Virut: tema teguviis õõnestab kogu Eesti sporti

Nimelt polnud Kaljulaidile meeltmööda, et kuigi kergejõustikuliit määras Virule 2023. aastal kutse-eetika rikkumise eest tähtajatu treeneritöökeelu, viibis treener neljapäeval Itaalias oma endise õpilase, kõrgushüppaja Karmen Bruusi võistlusel.

Miks endise? Sest ametlikult juhendab Bruusi Mehis Viru abikaasa Kersti Viru. Samas on korduvalt nähtud, et Mehis Viru on eiranud kergejõustikuliidu keeldu ja jätkanud sportlaste (sh ka Karmen Bruusi) treenimist.

„Sport toetub reeglitele. Stopper peatub finišijoonel, mitte varem. Mäng lõpeb kohtuniku vilega, mitte hiljem. Seliliujumises ujutakse selili, mitte krooli. Spordis on kombeks spordis kehtivatest reeglitest kinni pidada. Kes seda ei tee, peaks areenilt lahkuma,“ kirjutas Kaljulaid oma Facebooki lehel.

„Paraku on meil näiteid, kus tähtajatu tegutsemiskeelu saanud treener Mehis Viru ei pea reeglitest meelega kinni ning jätkab oma treeneritööd. Kui Eesti Kergejõustikuliidu juhatus on leidnud, et Mehis Viru tuvastatud rikkumised on sellise iseloomuga, et ta ei sobi kergejõustikus töötama, tuleb sellele alluda. Tema teguviis õõnestab kogu Eesti sporti. See ei ole okei,“ lisas ta.

Miks Mehis Virule keeld määrati?

15. veebruaril 2023 andis Eesti kergejõustikuliit pressikonverentsi, milles tutvustati Viru kohta algatatud uurimise tulemusi ja anti teada talle tähtajatu tegutsemise keelu määramisest. Alaliidule laekusid neljalt eri osaliselt kirjalikud avaldused, milles juhiti tähelepanu treeneri ebaeetilisele, tema treenitava alaealise sportlase väärkohtlemisele viitavale käitumisele.

Muu hulgas sai alaliit avalduse Läti U20 koondise delegatsioonijuhilt Dmitrijs Miļkevičs, kellele oli Colombias Calis peetud MM-il silma jäänud Viru ja tema õpilase Karmen Bruusi kummaline käitumine.