DELFI OTEPÄÄL | Karjääri lõpetav Riiber: oleksin pidanud seda varem teatama, kõik on hoopis sõbralikumad

Riiber, kes viimasest seitsmest MK-sarjast kuus tükki võitnud, teatas möödunud nädalal, et käimasolev hooaeg jääb talle tipptasemel viimaseks. Otsuse põhjuseks on tervisemured, mis teda aastaid kimbutanud. Kui varem oli ta kimpus erinevate vigastustega - näiteks õlg, mis on kaheksa korda liigesest väljas käinud -, siis viimased kuud on ta maadelnud ka tõvega. Nimelt tuvastati norralasel krooniline soolepõletik ehk Crohni tõbi.