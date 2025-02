NHL korraldab tähtede mängu asemel nelja rahvuskoondise turniiri. Kes seal osalevad ja millal selgub võitja?

Miks sel aastal klassikalist tähtede mängu pole? Antud formaat hakkab ajale jalgu jääma. USA erinevate suurliigade tähtede mängude vaatajanumbrid pole viimastel aastatel kuigi head, mistõttu kõikjal käib erinevate lahenduste proovimine. Korvpalliliigas NBA toimub tänavu klassikalise ida vs. lääs mõõduvõtu asemel nelja meeskonna miniturniir. Kõvasti on katsetatud ka jäähokis.

NHL-is on paarikümne aasta jooksul mõõtu võtnud näiteks Euroopa vs. Põhja-Ameerika, Ida vs. Lääs, erinevate konverentside satsid ning erinevate tähtede koostatud meeskonnad. Mullu osalesid näiteks Team McDavid, Team Matthews, Team Hughes ja Team MacKinnon, kus peale jäi viimane. Korralik segapuder, mis saab nüüd juurde veel ühe peatüki. Selleks talveks tehti järjekordne suunamuutus, sest üheksapäevasel turniiril võtavad omavahel mõõtu neli NHL-i mängijatest koosnevat rahvusmeeskonda.