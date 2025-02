OTSEPILT | Kõrgushüppajad Bruus ja Pihela võtavad mõõtu kõrgetasemelisel Itaalia võistlusel

Udin Jump 2025 võistusel on kümnest naisest kuuel isiklik tippmark üle 1.90. Kõige nimekam sportlastest on mullu augustis olümpiavõitjaks kroonitud ning juulis maailmarekordi 2.10 püstitanud ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh.

Eestlannadest on kohal USA ülikoolist kodumaale naasnud Karmen Bruus (isiklik rekord 1.96) ja Elisabeth Pihela (1.92). Pihelal on tänavu Jyväskylä sisevõistluselt kirjas tulemus 1.88, Bruus teeb sisehooaja avavõistluse. Lisaks neile on karjääris 1.90 ületanud montenegrolanna Marija Vuković (1.97), itaallanna Idea Pieroni (1.93) ja türklanna Buse Savaşkan (1.92).