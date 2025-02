DELFI OTEPÄÄL | Paar külma ööd päästsid koduse MK-etapi. „Kui see oleks eelmisel nädalal pidanud toimuma, olnuks tuksis“

Mõni päev tagasi valitses Otepääl ehtne sulailm, mistap oli kahevõistluse MK toimumine suure küsimärgi all. Esialgu pidi võistluse toimumise lõplikult otsustatama poolteist nädalat tagasi, kuid tähtaega lükati paaril korral edasi. Roheline tuli saadi lõpuks 2. veebruaril.

Kerime aega mõned päevad edasi ja seis on Otepääl kena. Tehvandi staadionit kattis neljapäeval lumevaip. Päeval oli küll temperatuur ligikaudu null kraadi, aga see võistluste korraldamist enam ei sega. Reedest pühapäevani on oodata väheseid miinuskraade, mis teevad olud ainult paremaks. Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht, Otepää MK korraldustiimi kuuluv Rauno Loit selgitas täpsemalt, kui tõenäoline oli etapi ärajäämine.