Uku Jürjendali ootab skandaalne vastane, kes lubab talle kikkpoksikuulsuse nokauteerimise eest kätte maksta

36-aastase Jürjendali ja 34-aastase Ben Saddiki duell on Glory 98 võitlusõhtu peamatš. Seejuures tähtsuselt teises duellis antakse välja kergekeskkaalu meistrivöö. Ligemale 8000 inimest mahutav RTM Stage on korraldajate sõnul välja müüdud. Peamatši mõlemad võitlejad on heitluse eel lubanud tulevärki. Seejuures on Ben Saddiki sõnul eelseisev duell tema jaoks isiklik, sest Jürjendal saatis poolteist aastat tagasi ööbikuid kuulama ala legendi Badr Hari.