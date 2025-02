Eksvõrkpallur Anu Vukicevic ehitab Luksemburgis pojale tulevikku. „Siin saab ta suhu kuus keelt“

Mäng Nancys elu ja surma peale

Mõnusalt juttu veeretades jõudsimegi Nancysse. Ees ootas raske mäng, sest Kristiine Miileni koduklubi MOYA Radomka Radom oli kodus prantslastele kaotanud 1:3. Et pääseda veerandfinaali, pidi juhtuma väiksemat sorti ime – Milka klubi pidi igal juhul võitma kuldse geimi, aga enne muidugi sinnamaani üldse jõudma. „Kristiine on tugev, ta peab oma jõudu kasutama, ta on rünnakul väga hea. Tema vastuvõtt on aastatega äärmiselt stabiilseks muutunud. Mulle tundub, et ta enam ei pabista ka nii palju ega mõtle üle. Peab lööma, kui pall tuleb tagasi, siis tuleb tagasi. Ta on alati olnud ka naiskonnamängija. Poola väljakutse on talle kindlasti andnud motivatsiooni juurde, sest konkurents on alati tervitatav. Kui ma tulin ise Nancysse, ütles treener mulle kohe, et sa oled neljas nurgaründaja, sinu asi on võidelda ennast platsile. Milka on ka võitleja,“ iseloomustas Anu kunagist koondisekaaslast.