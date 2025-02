Karmen Bruus otsustas USA-st tagasi kodumaale tulla

Sügisel alustas andekas noorsportlane õpinguid Missouri ülikoolis. Kui ta jõulupuhkuseks kodumaale tuli, oli USA-st kaasa võetud kohvrite hulk nii suur, et kergejõustikusõpradel tekkis kohe küsimus, kas ta üldse tagasi plaanib minna. Nüüd ei leiagi Bruusi nime enam Missouri ülikooli kergejõustikutiimi nimekirjast. Ta on tagasi Eestis, harjutab Tartus Kersti Viru juhendamisel ja võistleb täna Itaalias Udines, kus teevad kaasa ka Elisabeth Pihela ja maailmarekordinaine Jaroslava Mahutšihh.

„Meil on hea meel tervitada Karmen Bruusi meie programmis,“ rääkis Missouri ülikooli kergejõustikutiimi peatreener Brett Halter sügisel, kui eestlanna liitumine meedias välja hõigati. „Karmen on äärmiselt edukas ja töökas isiksus, kes sobib meie kultuuriga suurepäraselt kokku. Tema edu maailmaareenil näitab, et Karmen on üks paremaid kõrgushüppajaid rahvusvahelisel tasemel ja tema kohalolek muudab meid kohe paremaks.“