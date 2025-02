WBC Euroopa tiitlivööd jahtivale Sigrid Kapanenile leiti lõpuks väärikas vastane

The League’i peakorraldaja ja Eestis WBC tiitlimatšide korraldamise ainuõigust omav Kevin Renno oli Kapanenile vastase otsimisega pikalt hädas, sest Sigrid on oma viimaste esitustega loonud endast üpris hirmuäratava kuvandi. „Meie matšid on kõigile internetis kättesaadavad ning on näha, et ta nokauteeris eelmine kord rootslanna, enne seda saatis põrandale inglanna ja veel enne sai temalt tugevalt räsida itaallanna, kes pidi huulega õmblema minema. Sigridi videod panevad kindlasti paljud kahtlema. Ta on heas hoos ja äärmiselt jõuline,“ rääkis Renno jaanuari lõpus.

Tänaseks on vastane leitud. Selleks on 19-aastane türklanna Sudenur Basancı (170 cm, 63,5 kg), kelle profikontol on 9 võitu, 3 kaotust ja 1 viik. Ta on viiekordne Türgi taipoksi meister, IFMA U23 Euroopa meister ning kahekordne IFMA juunioride maailmameister. 22-aastasel Kapanenil on vastu panna profisaldo 10 võitu ja 3 kaotust, kaks U23 maailmameistritiitlit ja viis Eesti meistrikulda.

„Kui kuulsin, et mulle plaanitakse järgmisel The League’il, olin muidugi elevil, aga ei teadnud, kas see saab tõeks. Tegu saab olema kindlasti ühe mu karjääri tähtsaima matšiga. Lisaks on tiitlivõit olnud mu üks suurimaid unistusi. WBC on üks maailma suuremaid organisatsioonie. Juba see, et mulle see võimalus anti, tähendab mulle väga palju!“ ütles Kapanen.

Kapanen annab vormile viimast lihvi Eestis oma treenerite ja treeningkaaslastega. Eelmisel aastal kolis ta Viljandist Tallinnasse ja treenib Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias.

„Kuna kolme raundi asemel võideldakse viis raundi, tuleb palju tööd teha võhma ja vastupidavusega. Harjutan palju ka clinch’i ehk püstimaadlust, sest vastane jookseb palju peale,“ lisas ta. „Lisaks sellele, et ta chlinchida tahab, kasutab ta palju käsi ja vasakut kick’i. Stiili poolest on ta sarnane mu eelmise vastasega.“

Enne The League’i on türklannal veel matš Venemaal Moskvas 18. veebruaril kohaliku sportlase Darja Kubakina vastu.

The League VIII võitlusõhtu piletid on saadaval Piletitaskus. Delfi otseülekanne võistlusõhtust on nähtav vaid Delfi Kogupaketi tellijatele.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada