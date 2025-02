Pokkeriaasta parimad: kas muhe „Gambledore“ teeb puhta töö?

„Midagi imestada siin muidugi ei ole, sest see oli ikka üks tõeline pauk luuavarrest ning lugu levis kulutulena üle maailma. Vaevalt on ka Eestis palju neid, kes Korzininist midagi kuulnud ei ole ja nii need nominatsioonid tulevad,“ ütleb pokkeriföderatsiooni president Laur Sibold, kuid rõhutab samas kohe, et võitmine pole sugugi kindel. „See oli siiski ere sähvatus, õnnelik hetk. Samas hinnatakse turniiripokkeris väga olulise komponendina ka stabiilselt tugevat taset ja võimet seda regulaarselt tõestada,“ selgitab Sibold.