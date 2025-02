Robert Virvesele ruumi teinud rallisõitja: tahtsin rohkem tähelepanu

Kui eelmisel hooajal osales Greensmith WRC2 sarjas Tokspordi ridades, siis tänavu lõi britt käed RaceSeveni meeskonnaga.

Seega jätkab Greensmith Škoda Fabia RS Rally2 masinaga kihutamist, kuigi ta kaalus tõsiselt ka Toyotaga sõitmist.

„Ma proovisin Toyotaga eelmise aasta lõpus sõita. See on tõesti väga hea auto, millel on meeletu potentsiaal ja usun, et aasta lõpus võib see olulist rolli mängida. Aga arvestades meie eesmärke MM-sarjas, siis on Škoda endiselt õige auto,“ rääkis DirtFishile Greensmith, kelle asemel Toksport tõi meeskonda Robert Virvese.

Greensmith soovis aga igal juhul meeskonda vahetada, sest Tokspordi meeskonnas ei pööratud talle piisavalt tähelepanu.

„Tahan, et meeskond keskenduks peamiselt minule. Praegu oleme õiges kohas, kuigi palju tööd on veel teha,“ selgitas tiitlit jahtiv Greesmith, et on uue meeskonnaga rahul.

„Siin on võimalik kõik inimesed enda ümber koondada ja luua tõeline tiimivaim, mis on tõesti tore. Praegu on muidugi hooaeg alles alguses ja peame umbes septembrini ootama, et järeldusi teha,“ lisas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada