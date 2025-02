MMA Raju on välja kuulutanud kaks esimest võitluspaari, Kutsar kohtub teda välja kutsunud poolakaga

34-aastane Raigo Kutsar on oma profikarjääri alustanud võimsalt, võttes kaks järjestikust võitu nokaudiga. 181 cm pikkune Eesti vägilane hüüdnimega „Karu“ oli viimati areenil RAJU 15 üritusel, kus alistas vastase kõigest 17 sekundiga. IMMAF World Cup’i pronksmedalist Kutsar on valmis ja usub, et tema võiduseeria jätkub ka Tartus.

„Sellised kohtumised defineerivadki RAJU olemust kõige paremini – kohtuvad kaks eliitvõitlejat, kes otsivad vastust küsimusele, kumb on parem MMA võitleja. Kutsar on olnud peatumatu, kuid Rybak on ka tema jaoks tõsine väljakutse. Fännid peaksid olema tähelepanelikud, sest selle võitluse tulemuse võib määrata üks lühike hetk,“ sõnas Evecon RAJU tegevjuht ja peakorraldaja Ott Tõnissaar.

Bukovskis vs Uyar

27-aastane Uyar naaseb RAJUle pärast kaheaastast võistluspausi. Soomes elav ja treeniv türklane tegi oma debüüdi 2022. aastal ning soovib nüüd tõestada, et väärib samuti kohta siinsel MMA areenil. Uyar on agressiivse stiiliga püstivõitleja, kuid on andnud matšieelses intervjuus mõista, et eelkõige maas võitlus on see, milles Bukovskisest tema jaoks vastast ei ole. Mehe selge siht on esimene profivõit.