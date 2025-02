Aivar Kuusmaa pärast kaotust brittidele: see oli meie jaoks hea treening

Põhjapanevaid järeldusi Kuusmaa ei teinud ning oli pigem positiivselt meelestatud. „Me saime mängu, mida igakord niivõrd füüsilise võistkonna vastu ei saa. See oli meile hea treening.“ Ta selgitas, et Põhja-Euroopa liiga tulemuslikud eesmärgid kadusid juba peale esimest kahte mängu, kui need napilt kaotati. „Alustada 0-2 pealt ja arvestada seda, mis vastased meil ees olid, siis saime head mängud ning saime võrrelda end teiste riikidega. Võin veelkord öelda, et teised riigid lähevad suhteliselt kiire sammuga meil finantsiliselt eest ära.“

Suuresti sepistas brittide võidu ameeriklasest tagamängija Trey Pulliam, kes kogus 24 punkti. Tartu peatreener tunnistas, et Pulliam jäi neil täiesti skautimata. „Seal tekkisid ebakõlad. Kuigi leppisime poolajal kokku, et teda paremale ei lase ja las viskab parem kaugelt, siis ta lajatas meile veel viis-kuus korda paremalt,“ sedastas ta. Tartu parimana viskas Rauno Nurger 14 sanga.

Varem mainitud kümne mehe rotatsiooni proovis Kuusmaa hoida, sest mängule polnud üles antud põhimehi Rando Roosi, Karl-Johan Lipsu ja Omar El-Sheikhi . Neist esimest kahte vaevab hüppeliigese vigastus, El-Sheikhi kimbutab duši all saadud reietrauma, kuid Kuusmaa loodab viimast juba järgmisel mängul kasutada. „Kuna nemad olid väljas, siis pidin rotatsiooni vahetama ja seetõttu on sellised ärakukkumised kerged tulema“.

Kas see liiga on aga meeskonnale koormaks? „Nii ja naa,“ vastas Kuusmaa. „Eks ta kindlasti mõjutas mingeid mänge. Meil on olnud stabiilselt kaks mängu nädalas ja see üks periood, kui oli nädalas üks mäng, oli meil haiguslaine, mis jättis väikese jälje. Kui me esimene poolaasta mängisime kõigiga enamvähem võrdselt ja suuri ärakukkumisi polnud, siis teisel poolaastal on nii, et me kas võidame või me kaotame,“ kommenteeris ta meeskonda kimbutavat ebastabiilsust.

Siiski avaldas Kuusmaa lootust, et kui uus tagamängija, leedulane Karolis Giedraitis saab tiimi sulandatud ja meeskond koondisepausi ajal kaks nädalat korralikult treenida, võib seis paremaks minna. „Loodan, et kõik on siis terved,“ nentis mainekas korvpallitreener.

Uus täiendus vajab mängupraktikat

Uuele mehele, Giedraitisele kavatseb Kuusmaa aga pisut aega anda. „Ärme nüüd liiga vara taha. Me peame arvestama, et ta on treenitud, aga ta pole pikalt mänginud, ehk tal puudub viimastel kuudel mängukogemus. See kõik võtab ikkagi aega. Üks asi on treenida, teine mängida. Kui sa nägid tema sööte, siis need polnud halvad, aga meie pikad polnud valmis, sest nad pole harjunud trennis sellised sööte saama. Kui nad nendega ära harjuvad, siis usun, et sealt hakkab lihtsaid korve tulema,“ lõpetas Eesti korvpallilegend.

Tartu Ülikool Maks & Moorits lõpetas liiga kahe võidu ja seitsme kaotusega, millega saadi A-alagrupis üheksa meeskonna konkurentsis seitsmes koht. Newcastle Eagles teenis seitsme võidu ja ühe kaotusega alagrupis esikoha.

