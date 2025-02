Tšehhi hokilegend Dominik Hašek kirus rahvusvahelist alaliitu: lõpetage valetamine!

IIHF teatas eile, et Venemaa ja Valgevene koondised ei saa ka järgmise aasta jäähoki maailmameistrivõistlustel osaleda.

„Mul on hea meel, et ka järgmisel hooajal mängitakse rahvusvahelist hokit ilma venelaste ja valgevenelasteta. Nii ei lase me Venemaal rahvusvahelistel võistlustel sõda reklaamida,“ kirjutas Hašek sotsiaalmeedias.