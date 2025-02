Barcelona peatreener torkas Madridi Reali: meie ei otsi vabandusi

„Igal klubil on põhjust midagi [kohtunike kohta] öelda. Me oleme inimesed, see on normaalne, kõik teevad vigu. Kohtunikel on raske töö, me peame nende eest hoolitsema, see olukord ei ole lihtne... Kui ma siia saabusin, ütlesin, et meie ei otsi vabandusi, me ei kurda ega süüdista, see mulle ei meeldi,“ lisas sakslane.