Fourmaux: üritan mitte pilvedesse tõusta. Tänak ja Neuville on võidukonkurentsis tagasi juba Rootsis

Fourmaux jäi Monte Carlos alla vaid Toyota sõitjatele Sebastien Ogier’le ja Elfyn Evansile.

„Noh, ma ütlesin teile enne rallit, et olen siin, et võidelda meistritiitli eest, vähemalt meistrivõistluste poodiumi eest. See on igatahes hea algus,“ ütles mullu M-Sporti esindanud Fourmaux DirtFishile.

Prantslane lisas, et kuigi ta sisimas usub, et suudab võidelda enama kui poodiumikoha eest, püüab ta pea külmana hoida.

„Kui suudan enamat saavutada, siis ma teen seda, aga ma ei taha pilvedesse tõusta. Minu meeskonnakaaslased on kaks maailmameistrit, nad tulevad tagasi [võidukonkurentsi] ilmselt juba Rootsis. Nii et näeme, aga kindlasti on see meie jaoks hea algus,“ rääkis prantslane.

„Ta tegi head tööd,“ kiitis Neuville oma uut tiimikaaslast DirtFishile. „Kui ta oli kõrges mängus, surus ta kõvasti ja tegi oma töö ära, nii et mul oli väga hea meel näha neid [Fourmaux ja Alexandre Coria] nende esimesel Monte poodiumil.“

Kas Fourmaux võib tõesti tänavu MM-tiitli eest võidelda? „Ma arvan, et hooaeg on veel väga varajases staadiumis,“ vastas Neuville, „Nii et vaatame, mis hakkab saama. Arvan, et saame alles paari ralli järel mõelda, kuidas meil kõigil meistrivõistlustel võib minna.“

Ott Tänak vastas samale küsimusele järgnevalt: „Ma arvan, et praegu kõik võitlevad [meistritiitli nimel]. See on alles esimene ralli ja 13 on veel ees, nii et see on pikk-pikk aasta, nii et ma arvan, et hetkel pole veel midagi otsustatud.“

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul lisas omalt poolt: „Kas ta [Fourmaux] suudab võita? See oli alles esimene ralli, seega räägime hiljem uuesti. Aga on juba näha, et Adrienis on kindlasti tulevase maailmameistri ainest.“

„Praegu on tal esimene samm tehtud. Ta peab nüüd jätkama seda, mida Monte Carlos tegi, olla kiire ja sõita eksimusteta,“ lisas Abiteboul.

Järgmine MM-ralli peetakse 13.-16. veebruarini Rootsis.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada