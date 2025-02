Pot Limit Omaha meistritiitel täitis Revo Kingi ammuse unistuse

„PLO on mäng, kus olen vaieldamatult kogu oma pokkerikarjääri jooksul kõige rohkem käsi mänginud ning olen väga rõõmus, et minu kolmas tiitel just selles mängus tuli. Erilist rahulolu pakub see, et olen varasemalt PLO-s mitu korda tiitlile väga lähedal olnud, aga kahel korral pidanud hõbemedaliga ja ühel pronksiga leppima. Nüüd sai muster murtud,“ kommenteerib Kink oma saavutust.

Pokkerikarjäär, millele mees vihjab, on tõepoolest pikk. Tema 45 eluaastat arvestades on pokker endale ampsanud rohkem kui poole. „Tõsisem tutvus turniiripokkeriga toimus juba sajandivahetuse paiku, aga kui nüüd väga täpne olla, siis jäävad pokkeri avastamine ja esimesed draw-käed veel isegi rublaaega. Suviti, maal vanaema juures olles mängisime külalastega klaaskommide peale ja ütleme nii, et hambaarsti juures käisin ma teistest tihemini,“ muigab Kink.

Pokker toob tänini leiva lauale

Kui aga naljad kõrvale jätta, tegeles Kink aastaid pokkerimänguga palju tõsisemalt. Ülikooli kõrvalt kasiinos krupjee ja diilerina töötades märkas ta, et pokkeris võidavad tihti samad näod, millest sündis arusaam, et pokker ei ole mitte lihtsalt õnne-, vaid suurelt hoopis oskusmäng. Ka võimalikud teenitavad summad olid diileripalgast nii palju suuremad, et Kink hülgas senise ameti ja hakkas hoopis pokkerit mängima.

Praegu ta pokkerit enam elukutselisena ei mängi, kuid valdkonnaga on ta seotud sellegipoolest. „Tegelen sellega, et online-pokkerimängud oleksid mängijatele usaldusväärsed, turvalised ja ausad. Meie tiimi eesmärk on ennetada ja tuvastada erinevaid pettusi, rahapesu jm ebaseaduslikku,“ tutvustab Kink oma ettevõtmist.

Ühe erandi ta pokkerimängu regulaarsuses siiski teeb – Eesti meistrivõistlustel on ta võimalusel alati kohal: „Seltskond on lahe ja järjekordse meistritiitli saamise võimalus kõditab endiselt.“