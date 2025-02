Robert tõi Relanderite pokkeriperre Omaha Hi-Lo meistritiitli

Nimi Relander pole Eesti üldsusele sugugi tundmatu, sest Roberti õde My Relander ja hobune Expert esindasid takistussõidus Eestit eelmisel aastal Pariisis toimunud suveolümpiamängudel ning isa Rikard ja vend Henrik on juba aastaid tuntud tegijad pokkeriringkondades.

Pokker on osa DNA-st

Et elu esimene meistritiitel tuli just Omaha Hi-Lo formaadis, oli pisut ka juba ette näha. Tavalisest erilisemad pokkeriformaadid on Roberti lemmikud. „Mida rohkem kaarte kätte jagatakse, seda parem. Sellised mängud võimaldavad loomingulisemat lähenemist ja peab hoolikamalt mõtlema, mis on õige strateegia,“ lisab Robert.