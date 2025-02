Karm: Mauri Dorbek jäi ihaldatud tiitlist kõige napimalt ilma

Esimesest mängupäevast purjetas Dorbek läbi sundimatu elegantsiga, kuid kaks tundi kestnud esikohaduell kuulus paraku just turniiri lõppfaasis hoogu läinud Adria Comas Rourale. „Kahju. Mängisin heads-up’i halvasti. Ise olen süüdi,“ raputas Mauri Dorbek endale pärast lõpplahenduse saabumist endale tuhka pähe.

Kuna siiani ei ole ükski mängija pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri kaks korda võita suutnud, siis oli kogenud ja kardetud harrastusmängija Mauri Dorbek lähedal ajaloolisele saavutusele. „Vähemalt on mul põhiturniiridelt nüüd „komplekt koos“, sest nii esimese kui kolmanda koha olin juba varem võitnud,“ leidis Dorbek lisaks auhinnarahana teenitud 12 tuhandele eurole ka emotsionaalset lohutust.

Adria on Eestis elanud juba viis aastat ning erinevalt oma kaasmaalastest kolleegidest, kes eelistavad jahedale ilmale Balit, Mehhikot ja teisi soojema kliimaga riike, elab ta siin ka talvisel ajal. „Tavaliselt ma karikaid taga ei aja, aga kuna Eestist on saanud minu kodu, siis hindan äsja võidetud tiitlit väga kõrgelt,“ kommenteeris Adria Comas Roura turniiri järel oma võitu. Tiitliheitluses rääkis ta kaasa ka paari nädala eest, kui jäi Martin Piigi järel napilt teiseks EMV NLH 6-max turniiril. Nii on EMV-lt juba ligi 25 000 eurot auhinnarahasid teeninud hispaanlane enne viimast turniirinädalat väga suure tõenäosusega kindlustanud endale ka 2025. aasta meistrivõistluste MVP ehk edukaima mängija tiitli.