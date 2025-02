Seitse küsimust Otepää MK eel. Kas Ilves saab asjad klappima ja Riiberi seeria lõppeb? Mida pakub ilmataat?

Otepääl on taas kohal nii meeste kui naiste maailma kahevõistlejate paremik, et jahtida MK-sarja punkte. Mõistagi on kodupubliku ees stardis ja kõrgeid kohti sihtimas ka Eesti kahevõistluse täht Kristjan Ilves. Delfi vaatab eesootavale tihedale Otepää MK-etapile otsa seitsme küsimuse abil.