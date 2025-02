Teenetemärgi pälvinud Enn Sellik: treeneril oli õigus, et minu Eesti rekordid püsivad 60 aastat

Eesti kergejõustikulegend tunnistab, et on siiani kergelt jahmunud, et saab sellise tunnustuse osaliseks. Esimest korda kuulis ta meeldivat uudist oma tütrelt, kes talle helistas.

„Sellist üllatust pole veel olnud. See uudis lõi alguses ikka täitsa pahviks,“ ütles Sellik Delfile.

Kuigi uudis on veel väga värske, on paljud sõbrad-tuttavad jõudnud Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud jooksukuulsusele juba helistada ja õnne soovida.

„Järjest tuleb kõnesid,“ sõnab Sellik ja lisab, et kavatseb tähtsat päeva veidi ka tähistada.

Selliku 5000 meetri rekord 13.17,2 pärineb juba aastast 1976, 10 000 m rekordi 27.40,61 jooksis ta kaks aastat hiljem.

Kas Sellikul on uhke tunne, et rekordid on endiselt tema nimel, või on pigem kahju, et ükski eestlane pole suutnud neid siiani üle joosta? „Eks esimesed 25 aastat tagusin endale vastu rindu, aga nüüd on juba kurb, et siiani püsivad,“ vastas kahekordne olümpiafinalist Sellik.

„Minu treener [Manfred Tõnisson] ütles, kui ma need rekordid jooksin, et need püsivad 60 aastat. 50 on nüüd möödas. Tundub, et treeneritel on õigus. Nüüd on neid veel raskem üle joosta,“ vastas meie spordiajaloo edukaim staier.

Sellik saavutas 1976. aasta Montréali olümpial 5000 meetris 11. koha (13.36,72), 1980. aasta Moskva olümpial pälvis ta 10 000 meetris 8. koha (28.13,72).

2023. aastal sai Sellik Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia.

Enn Sellik Sündinud 10. detsembril 1954 Iisakul Kohtla-Järve rajoonis. Sportimist alustas 1968. aastal. Treenerid Kuno Maior ja Manfred Tõnisson. Tulemused Kolmekordne NSV Liidu meister: 10 000 m (1975 ja 1976), 8 km murdmaajooks (1975).

1976 Montréali OMil 5000 m 11. koht.

1980 Moskva OMil 10 000 m 8. koht.

1978 Praha EMil 5000 m ja 10 0000 m 8. koht.

1976 maailma hooaja 3. koht 5000 m 13.17,2.

1975 maailma hooaja 10. koht 5000 m 13.27,11.

Kolmekordne meeskondlik pronksivõitja murdmaajooksu MMil (1977, 1979, 1982).

1977 universiaadi kuld 5000 m.

NSV Liidu koondises 1974–1983. Võitis 10 maavõistlusejooksust 8. Kehtivad Eesti rekordid 5000 m 13.17,2 (1976) ja 10 000 m 27.40,61 (1978).

