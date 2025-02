Swedbankist saab Eesti naiste korvpalli peasponsor

Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu rõhutas toetuse olulisust: „Naiste korvpall on investeering tulevikku ja meil on suur rõõm, et Swedbank aitab kaasa selle arendamisele. Tänu toetusele saame jätkata ambitsioonikate eesmärkide elluviimist ning kindlustada tüdrukute ja naiste korvpalli kvaliteetse ja järjepideva arengu.“

„Koostöö Eesti Korvpalliliiduga on meile südamelähedane ning mul on väga hea meel, et saame ettevõttena nüüd lisaks toetada ka naiste ja tütarlaste korvpalli arengut. Me hindame korvpallikogukonna sihikindlust ja tahet arendada naiste korvpalli ning usume, et meie toetus aitab liikuda veelgi kindlamalt seatud eesmärkide suunas,“ lisas Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp.