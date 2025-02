Soome WRC-ralli legendaarseim katse on sel aastal eriti suure tähtsusega

Nõnda on nn. superpühapäeval kavas vaid kaks kiiruskatset: Ouninpohja esimene ja teine läbimine, mis on ühtlasi punktikatse. Tänavu on katse pikkuseks 23,98 kilomeetrit.

„Tahtsime leida viisi, kuidas teha see legendaarne katse fännidele nii kättesaadavaks kui võimalik. Usume, et see on ideaalne lahendus. Kogu katsel on piisavalt ruumi. See annab fännidele aega, et leida parim vaatamiskoht ja nautida kogu päeva,“ ütles Soome ralli rajaülem Kai Tarkiainen pressiteate vahendusel.