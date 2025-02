Otepääle saabub kogu kahevõistluse maailma paremik. Kas Kristjan Ilves leiab hüppevormi?

Just Oftebrod ja Geigerit võib pidada Riiberi kõrval teisteks suurfavoriitideks, sest nemad paiknevad hooaja lõikes vastavalt neljandal ja teisel tabelireal. Oftebro suurimaks küsimärgiks on aga hüpped, sest mägikotka rollis on ta olnud tänavu küllaltki ebakindel. Loomulikult ei tohi unustada Julian Schmidi ning tunamulluse hooaja MK-sarja võitjat Johannes Lamparteri, kellel lõpukiirusega möödunud nädalavahetusel probleeme tekkis.

Kes on aga võistluse favoriidid? Räägime kõigepealt meestest. Pingerida vaadates võiks lihtsustatult öelda, et suursoosikuks on taaskord kahevõistluse viimaste aastate valitseja Jarl Magnus Riiber, kuid tema tänavuse hooaja esitused pole olnud niivõrd veenvad nagu varasematel aastatel. Selle tõestuseks võib tuua ka eelmisel nädalavahetusel toimund Seefeldi MK-etapi, kus nii reedesel kui laupäevasel võistlusel piirdus Riiber teise kohaga. Seejuures võib mõtiskleda selle üle, kas ta kinkis reedel ja laupäeval vastavalt Jens Luraas Oftebrole ja Vinzenz Geigerile võidud, sest kohati võis Riiberi lõpukiirenduses näha laiskust.

Ka naiste seas lähevad kõrgeid kohti püüdma absoluutsed tipptegijad. Stardis on üldliider, sakslanna Nathalie Armbruster. Lisaks astuvad võistlustulle norralannad Ida Marie Hagen ja Gyda Westvold Hansen ning jaapanlannad Haruka Kasai ja Yuna Kasai.

Meeste seas on kohal kogu MK-sarja esikümme ning loomulikult Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves, kes paikneb hooaja arvestuses 12. tabelireal. Esindatud on sakslased Vinzenz Geiger , Manuel Faisst ja Julian Schmid, austerlased Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger ja Franz-Josef Rehrl ning soomlane Ilkka Herola. Norralastest hakkavad madistama Jens Luraas Oftebro, Jörgen Graabak ning MK-sarja üldliider Jarl Magnus Riiber .

7.-9. veebruarini toimuval tšempionaadil astuvad naiste seas võistlustulle Austria, Tšehhi, Norra, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapani, Poola, Sloveenia ja Ameerika Ühendriikide sportlased. Meeste koondistest on lisaks mainitud riikidele esindatud Itaalia, Eesti, Ukraina, Kasahstan, Hiina ja Šveits. Poolakaid meeste arvestuses stardis pole.

Oma võimalused on kahtlemata ka Kristjan Ilvesel, kellel on suured probleemid hüppemäel. Kui varasemal kolmel hooajal sai Ilves hüppajate arvestuses vastavalt teise, seitsmenda ja kuuenda koha, siis tänavusel hooajal hoiab ta alles 15. positsiooni. Seevastu on uue hooajaga taas märkimisväärselt paranenud tema suusasõit. Võtame möödupuuks taas viimased kolm hooaega, kus Ilves kõigil kordadel viienda koha sai.

Suusameeste arvestuses oli Ilves hooajal 2021/2022 22. kohal, sellest järgmisel hooajal 18. ja möödunud hooajal 16. positsioonil. Tänavu on Ilves murdmaasõidus suisa 10. Selleks, et Eesti parim kahevõistleja saaks kerkida ka maailma parimatest kahevõistlejatest mööda, tuleb loota, et hüppekindlus tekib taaskord üleöö nagu eelmise aasta Otepää MK-etapil.

Lapsekingades olevat naiste kahevõistluse maailmakarikat on korraldatud alates 2021. aastast. Enne seda oli kõrgeimaks möödupuuks kontinentaalkarikasari, milles on võisteldud alates 2018. aastast. Sellest tulenevalt ei saa määrata soosikuid pika valitsusaja järgi. Tänavuse hooaja põhjal võib tõdeda, et suurim soosik etapivõitudele on sakslanna Nathalie Armbruster, kuid tähelepanuta ei saa jätta tiitlikaitsjat Ida Marie Hagenit.

Oma võimalused on kahtlemata aastaid ala tipus olnud Gyda Westvold Hansenil. Tema karjäär on mainitud kolmest sportlasest ehk isegi kõige märkimisväärsem. Esimesel MK-hooajal sai Westvold Hansen ameeriklanna Tara Geraghty-Moatsi järel teise koha. Sellele järgnesid üldvõidud kahel järjestikusel hooajal. Mullu oli Westvold Hansen teine ning tänavu hoiab ta üldarvestuses neljandat positsiooni. Eriti tasub naiste võistlustel silma peal hoida suusasõidul, sest kõrgeimad kohti hoiavad just viis esimest suusanaist.

Meeste kahevõistluse maailmakarika üldarvestus ja sportlaste parimad tulemused 2024. aasta Otepää MK-etapil:

1. Jarl Magnus Riiber (Norra) 1015 punkti

*Kolm etapivõitu

2. Vinzenz Geiger (Saksamaa) 934 punkti

*13. koht esimsel Gunderseni meetodil peetud normaalmäe võistlusel