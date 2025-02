Jürgen Zopi käe all on sirgumas lootustandev Eesti tennisetalent. „Minu edetabelikoht ei garanteeri talle midagi“

Möödunud nädalavahetusel Forus tennisekeskuses Davis Cupi debüüdi teinud Mölderil on seljataga esimene aasta proffide seas, mis pakkus nii õnnestumisi kui altminekuid. Kogu hooaja jooksul suutis Mölder võita ITF-tasandil üheksa põhiturniiri kohtumist, kaotuseid tuli see-eest 17. Möödunud aasta parim tulemus pärineb noorel Eesti tennisistil aprillist, mil ta pääses Antalyas ITF M15 taseme turniiril poolfinaali. Kõikidel teistel turniiridel peale ühe katkes Mölderi teekond hiljemalt teises ringis.

Viimased kaks ja pool aastat Mölderit juhendanud Jürgen Zopp tunnistas, et 2024. aastast loodeti enamat, kui üksikud head võidud ja õnnestumised. Samas mõistetakse, et meeste tennises läbimurde tegemine ongi kordades keerulisem ja raskem, kui juunioride seas esisajasse kuulumine. Ühel läheb see kiiremini, teisel kauem ning paljud ei suudagi meeste klassis kanda kinnitada.