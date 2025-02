TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo lõpetas eurosarja 28-punktilise kaotusega

Mida see kampaania endast kujutab? Nimelt on Kalev/Cramo koos oma koostööpartneritega pannud kokku kinkekotid doonoritele, kust lisaks erinevatele toodetele, leiab ka ühe tasuta pileti Kalev/Cramo mängule. Samuti on kolmapäeval võimalik Verekeskuse õdede abil saalis nii veregruppi kui ka hemoglobiini taset mõõta ning hooaja lõpuni aitab Kalev/Cramo erinevate reklaamkanalite näol Verekeskust pildis hoida. Saalis toimub mängupäeval ka mitu oksjonit, kus lähevad müüki Kalev/Cramo eurosarjas mängijate poolt kantud autogrammidega mängusärgid.

Mirjam Nõmm, Regionaalhaigla Verekeskuse turundusjuht sõnas koostöö kohta: „Viimastel aastatel on veredoonorite arv, eriti noorte seas, järjest vähenenud, samal ajal kui huvi spordi vastu on jätkuvalt suur. Just seetõttu kohtusime aasta alguses Kalev/Cramo kontoripoolega, et arutada võimalikku rolli verekeskuse toetamisel kriitiliste verevarude ajal. Idee süvenes, kui saime aru, et doonorlus haakub hästi Kalev/Cramo väärtustega.“