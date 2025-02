TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo lõpetab eurohooaja kodusaalis, vastaseks Rumeenia klubi

Eelmisel nädalal kodus Prantsusmaa võistkonnale Dijonile kaotanud Kalev/Cramo on M-grupis võitnud ühe kohtumise ja kaotanud neli. Võimalusi veerandfinaali pääseda enam ei ole. Küll on šansid olemas Oradeal, kellel on kaks ja kolm kaotust.

Kalevi ainus võit tuli just Oradea vastu. 8. jaanuaril peetud matšis jäi Eesti klubi peale tulemusega 83:76.

Mängu eel on Kalev/Cramo koostöös Regionaalhaigla Verekeskusega võtnud ülla eesmärgi - tõsta inimeste teadlikkust veredoonorlusest ning täiendada verepanga varusid. „Kui Verekeskus meiega ühendust võttis, lõi see kohe tulukese põlema, sest meie klubi platvorm on piisavalt suur, et saame selle kaudu aidata tähelepanu tõsta sellisele olulisele asjale nagu veredoonorlus. Üheskoos ehitasime toreda ning loodetavasti ka efektiivse kampaania,“ sõnas Kalev/Cramo ürituskorraldus- ja turundusjuht Allan Siimann.

Mida see kampaania endast kujutab? Nimelt on Kalev/Cramo koos oma koostööpartneritega pannud kokku kinkekotid doonoritele, kust lisaks erinevatele toodetele, leiab ka ühe tasuta pileti Kalev/Cramo mängule. Samuti on kolmapäeval võimalik Verekeskuse õdede abil saalis nii veregruppi kui ka hemoglobiini taset mõõta ning hooaja lõpuni aitab Kalev/Cramo erinevate reklaamkanalite näol Verekeskust pildis hoida. Saalis toimub mängupäeval ka mitu oksjonit, kus lähevad müüki Kalev/Cramo eurosarjas mängijate poolt kantud autogrammidega mängusärgid.

Mirjam Nõmm, Regionaalhaigla Verekeskuse turundusjuht sõnas koostöö kohta: „Viimastel aastatel on veredoonorite arv, eriti noorte seas, järjest vähenenud, samal ajal kui huvi spordi vastu on jätkuvalt suur. Just seetõttu kohtusime aasta alguses Kalev/Cramo kontoripoolega, et arutada võimalikku rolli verekeskuse toetamisel kriitiliste verevarude ajal. Idee süvenes, kui saime aru, et doonorlus haakub hästi Kalev/Cramo väärtustega.“

Verd on võimalik annetada Tallinnas nii Ädala 2 kui ka Valukoja 7 Verekeskustes. Rohkem infot leiad Verekeskuse koduleheküljelt.

