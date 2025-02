Kristian Kullamäe naasis platsile ja oli euromängus Bilbao efektiivseim

Eelmise nädala lõpus peetud Hispaania kõrgliigamatšis Lleida vastu Kullamäe platsile ei saanud. Kohalik väljaanne Deia kirjutas, et uut vigastust Eesti koondislasel ei ole. Põhjus oli selles, et pärast Dominikaani Vabariigi palluri Omar Silverio liitumist on Bilbao tagaliinis tekkinud üleküllus. Peatreener Jaume Ponsarnau katsetab enne koondisepausi erinevaid lahendusi, otsustamaks, kas Silverio võistkonda jätta või mitte. Eelmises mängus jäi seetõttu kannatajaks Kullamäe.