Lindsey Vonn andis kriitikutele vastulöögi: ma ei vääri selliseid lugupidamatuid kommentaare

40-aastane Vonn otsustas pärast enam kui viieaastast eemalolekut tippsporti naasta ning see otsus on pälvinud üllatavalt palju kriitikat.

„Ma arvan, et ma ei vääri selliseid lugupidamatuid kommentaare. Muidugi ootasin kriitikat. Näiteks see, kas mu põlv on korras, on väga asjakohane küsimus,“ ütles Vonn uudisteagentuuri AP teatel.