Devin Booker tõusis Phoenix Sunsi skoorikuningaks

Booker viskas Portland Trail Blazersi vastu 34 punkti ning sellest piisas, et ta mööduks klubi senisest rekordimehest, Sunsi legendist Walter Davisest. 28-aastase Bookeri arvel on nüüd Sunsi särgis 15 678 punkti.

Booker, kes on neljakordne NBA All-Star mängija, on veetnud kogu oma karjääri Sunsis, kes valis ta 2015. aasta draftis 13. valikuna. Tema arvel on tänaseks 642 kohtumist.