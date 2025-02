Erki Nool õpib jaapani keelt ja üritab soomlaste kõrged ootused tegelikkuseks vormida

Sügisel Noolega koostööd alustanud Saga Vannineni viievõistluse võidusumma 4843 punkti on maailmaklassi tulemus. Kõigi aegade edetabelis tõusis 21-aastane soomlanna 16. kohale ja alates 2010. aastast andnuks see kõikidel tiitlivõistlustel medali.

„Ta on ikkagi sportlane, läheb ja pingutab,“ rääkis Nool Delfile. „Kui ta 800 meetri jooksus viimasele sajale meetrile läks, siis sain aru, et ta läheb jooksu võitma. See näitab, et mingid asjad peavad (temas) ikkagi olema, iseloom peab olema. Üks asi on trennis hästi teha. Saga pingutab trennis ka, aga ta oskab võistlustel ennast realiseerida. Mõni ei suuda seda kunagi.“