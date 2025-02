ManCity selle hooaja allakäiku on seostatud paljuski just põlve ristatisidet vigastanud Rodri puudumisega. City mängijana pidi Rodri viimati kaotuse vastu võtma 2023. aasta veebruaris ehk nüüdseks juba kaks aastat tagasi. Seejärel on ta ManCity särgis saanud kirja 58 võitu ja 16 viiki. Seejuures võitis ta 2024. aastal maailma parimale jalgpallurile ette nähtud Ballon d’Or’i auhinna. Mullu 23. septembril vigastas Rodri aga valusalt põlve ja seejärel ei ole asjad olnud enam endised.