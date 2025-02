Venemaa jäähokikoondis ei pääse ka järgmise aasta MMile

„Peame neile võimalikult kiiresti ukse lahti jätma. Huvitav on näha, mis järgmise kahe kuu jooksul juhtub,“ ütles Tardif toona Kanada TSN teatel. „Me tahame, et nad võimalikult kiiresti tagasi tuleksid. See tähendaks aga, et sõda peab olema lõppenud.“