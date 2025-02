Tartu Maratoni peakorraldaja: tänaste oludega saame pakkuda Alutagusel 18,5 km pikkust ringi

Küll aga on korralik lumekate säilinud Alutaguse tervisespordikeskuses, kuhu möödunud nädalavahetusel lisandus ca 15 cm lund. Sealsed lumeolud varieeruvad, kuid suuremal osal suusarajast on lumekihi paksus rohkem kui 30 cm. Seega peavad korraldajad täna kõige realistlikumaks Tartu Maratoni toimumispaigaks just Ida-Virumaal asuvat Alutaguse keskust.