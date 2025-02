Portugali jalgpallur nägi Narvas esimest korda lund. „Ootan, et see juba ära sulaks“

„Minu saar on uskumatult ilus ja see on maailma parim koht. Ma armastan liivarandu! See on tõeline paradiis! Ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, aga just selliste kogemuste pärast lähevad paljud inimesed sinna puhkama ja see kõik on mind lapsepõlvest saati ümbritsenud. Samas ma pole kunagi tundnud end maailmast äralõigatuna, sest mul on seal kõik olemas, et olla õnnelik,“ kirjeldas Correia oma kodukanti.