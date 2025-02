Keila Coolbet loovutas leeduka Itaalia klubile, aga asendaja on peagi kohal

Koduliigas kaheksa järjestikust kaotust saanud Keila Coolbet vajab mõistagi leedulasele hädasti asendajat ning peatreener Peep Pahvi sõnul on sobivad kandidaadid juba leitud.

„Jah [otsime uut meest] ja langetame viimaseid valikuid. Korra tundus, et on üks variant olemas, aga nüüd on õhku kerkinud juba teine variant. Selle nädala jooksul tahaks asenduse kohale saada,“ selgitas Pahv „Mehed ei nuta“ spordisaates.