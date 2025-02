Spordimuuseumi uuel näitusel näeb ka Niina Petrõkina esemeid

Spordimuuseumi arendusspetsialist ja näituse kuraator Urmet Paloveer märgib, et ka värske Euroopa meistritiitli kandja Niina Petrõkina esemeid saab näitusel uudistada. „Rõõm on näha, et näituse pealkirjas väljenduv soov meie jääsportlaste medaliedu kestmisse sai hiilgavalt täidetud just möödunud nädalavahetusel, kui Niina Petrõkina tõi Eestisse ajaloolise kuldmedali Euroopa meistrivõistlustelt. Paraku küll seda kõige värskemat edulugu uuel näitusel veel näha ei saa, kuid teisi esemeid värskelt Euroopa parimalt on uudistamiseks küll väljas,“ lausub Paloveer.