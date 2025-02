Nõmme Unitedit hakkab juhendama Leedus tiitli võitnud poolakas

Eelmist hooaega soomlase Jani Sarajärvi käe all alustanud, ent siis Randin Rande ja Juan Martinezi ning lõpuks Martin Klaseni hoole alla läinud Nõmme United on palganud peatreeneriametisse Slawomir Cisakowski. 1986. aasta aprillis sündinud poolaka, kes viis mullu Leedu klubi FK Riteriai esiliiga tiitliga (30 mänguga 74 punkti, lähima jälitaja ees 11-punktine edu) tagasi tippseltskonda.