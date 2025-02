Erakordse seksihimuga vormelilegend kihlus endast 24 aastat noorema modelliga

„Sain saata väga erilised õnnesoovid oma vanale sõbrale David Coulthardile, kes põgenes äsja Mauritiusel ja kihlus endast 24 aastat noorema Rootsi modelliga! Tuletan talle võimalikult tihti meelde, et ta on oma naisest lühem,“ lõõpis Jordan Boat Internationalile antud intervjuus.

Coulthard ise avas hiljuti ka pisut oma voodielu telgitaguseid, tunnistades, et tal on erakordselt kõrge seksihimu, mis on ka meditsiiniliselt tõestatud. Nimelt kuurub šotlane oma ülikõrge testosterooni taseme poolest vaid ühe protsendi maailma meeste hulka.

„Ma arvan, et need näidud tulenevad meeletust adrenaliinist, millega sportlaskarjääri jooksul kokku puutusin. Ilmselt andis see testosteroonile võimsa laengu, nii et mingeid probleeme mul voodis pole,“ kinnitas Coulthard, et suudab noore väljavalituga väärikalt sammu pidada.