Belgia meedia: Neuville peab läbirääkimisi, et hakata haldama Hyundai Rally1 autosid

Kui Lõuna-Korea autotootja teatas eelmisel aastal, et hakkab investeerima WEC-kestvussarja, kartsid paljud, et Hyundai rallitiim võib WRC-s tegevuse sootuks lõpetada. Vähemalt tänavu saab Hyundai WRC-meeskonda autoralli MM-il veel näha, kuid järgmise hooaja osas on õhus suured küsimärgid, kirjutab Rallit.fi.