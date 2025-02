Manchester Unitedi ründetäht siirdus rivaali juurde laenule

BBC teatel on Aston Villal lepingu kohaselt õigus selle hooaja järel Rashford 40 miljoni naela (umbes 48 miljoni euro) eest endale osta.

27-aastane Rashford teatas sotsiaalmeedia vahendusel: „Tahaksin tänada Manchester Unitedit ja Aston Villat selle laenulepingu elluviimise eest. Mul vedas, et mitmed klubid minu poole pöördusid, kuid Aston Villa oli lihtne otsus – ma imetlen väga, kuidas Aston Villa on sel hooajal mänginud, lisaks meeldivad mulle peatreeneri ambitsioonid. Ma tahan lihtsalt jalgpalli mängida ja olen põnevil, et saan alustada.“