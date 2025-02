1896. aastal Ateenas toimunud esimeste nüüdisaegsete olümpiamängudega oli seotud vaid üks naisterahvas – ametlikul plakatil poseeriv jumalanna Athena. Võistlejad olid kõik mehed. Nüüd on aeg teine ning esmatähtis on sugude võrdsus: alad peavad olema meestele ja naisele samad.

Võrdsust on paraku keeruline saavutada (mehed ei iluvõimle ja kujundujumise kaheksases võistkonnas võib olla vaid kaks meest) või kui, siis naiste kasuks (õrnemale soole ränk 50 km käimine kustutati olümpiaprogrammist, asemele tuli segateade). Tule all on Kreeka-Rooma maadlus, sest naiste olümpiakavas seda ei ole, ning kergejõustiku kümnevõistlus nagu ka naiste seitsmevõistlus tahetakse muuta kaheksavõistluseks, et oleks tasakaal.