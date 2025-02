Antetokounmpo Luka Dončici üleminekust: arvasin, et see on võltsuudis

Antetokounmpo koduklubi Milwaukee Bucks kaotas läinud öösel Memphis Grizzliesile 119:132 ning mängujärgsel pressikonverentsil tõusis põhiteemaks taas Dončici üleminek Mavericksist Los Angeles Lakersisse.

„Ma arvasin, et see [üleminek] on võltsuudis. See on hullumeelne,“ ütles Memphise vastu 30 punkti ja 11 lauapalli kogunud Antetokounmpo alustuseks.

„Olen mänginud palju kordi Luka ja AD [Anthony Davise] ja kõigi mängijate vastu, kes sellesse tehingusse kaasati. See on maailm, milles me elame. See on äri, peate mõistma, et kellegi seis pole ohutu, keegi pole ohutsoonist väljas,“ jätkas kreeklane.

„Kõik maailmas teavad, et ta [Dončic] on liiga üks parimaid mängijaid. Ma saan samas aru korvpalli ärist, et vahel peavad meeskonnad tegema liigutusi, mis on head nii organisatsioonile kui meistritiitli poole püüdlemisele,“ lisas Antetokounmpo.

Kreeklane rõhutab samas, et NBA äris ei tohiks olla topeltstandardeid. Ta andis mõista, et kui klubidel on õigus igal hetkel oma mängijatega vahetustehinguid teha, ei tohiks ka korvpalluritel olla keelatud uute väljakutsete otsimine.

„Kui mängija usub, et ta võiks minna teise meeskonda ja usub, et tal on võimalus seal meistritiitlit võita, ei saa me inimest risti lüüa ja öelda, et ta ei ole lojaalne ja ta ei teinud õiget asja ja vedas kõik alt. Sest ajalugu on näidanud, et te peate tegema seda, mis on teie ja teie pere jaoks parim. Võitmiseks tuleb teha seda, mis on parim või kõige tähtsam,“ lisas kreeklane.

